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حوادث

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بسرقة المساكن في حلوان

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم، لاتهامه بسرقة سيارة ومسكن إحدى السيدات بأسلوب المفتاح المصطنع بحلوان.

وكات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بحلوان لقيامهما بسرقة سيارة ملاكي ومسكن إحدى السيدات بأسلوب المفتاح المصطنع.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام شخصين بالتردد على منطقة عرب راشد، دائرة القسم لعرض سيارة للبيع، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأماكن اللازمة تم ضبط عاطلين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم سيارة ملاكي ليست لها مستندات ملكية.

وبمناقشتهما عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها من محافظة الإسكندرية بأسلوب "المفتاح الأصلي" عقب الاستيلاء عليه، وكذا "جهاز كمبيوتر محمول - مبلغ مالي" من داخل مسكن إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "التسلق".

وأضافا بتصرفهما في جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بالبيع بمحافظة الإسكندرية وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية باستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة، واتهمتهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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