قومي المرأة بكفرالشيخ يناقش تحدي السيدات والفتيات للإعاقة.. صور

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الخميس، لقاءً موسعًا حول "المرأة وتحدي الإعاقة" بقرية الجدية 61 التابعة لمركز الحامول، ضمن فعاليات "المرأة المصرية أصل الحكاية" احتفالًا بيوم المرأة المصرية في 100 عام 1919 – 2019 م، التي تستمر حتى 14 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.



حضر اللقاء، الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس مركز ومدينة الحامول وسامح صحصاح مقرر فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة وعفاف الجمل، عضو فرع المجلس القومي للمرأة.



وناقش اللقاء العديد من الموضوعات من أهمها التوعية الأسرة بكيفية التعامل مع الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة والخدمات التي يقدمها فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة لذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات وأضرار ختان الإناث ودور فرع المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس ووسائل الاتصال بالمكتب.