ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين: مواطنون يحصلون على الدعم ومصاريف مدرسة أبنائهم 150 ألف جنيه

الخميس 07/مارس/2019 - 11:39 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن 650 مواطنا تتخطى مصاريف أبنائهم للمدارس 40 ألف جنيه، يصرفون الدعم التمويني حتى هذا الوقت.

وأضاف مدكور خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»: «هناك 10 أشخاص مصاريف أبنائهم تصل إلى 150 ألف جنيه ومع ذلك يستمرون في صرف الدعم، ونقاط الخبز حتى الآن».

موضوعات متعلقة

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

مستشار وزير التموين يوجه رسالة لأصحاب التظلمات

تعرف على خطوات إعادة المحذوفين من بطاقات التموين.. فيديو

التموين تزف بشرى سارة للمتظلمين من وقف بطاقات التموين.. فيديو

40 سيارة تحرم أصحابها من صرف التموين .. اقرأ التفاصيل

التموين للمستبعدين من الدعم: باب التظلمات مفتوح حتى يوم الدين

ترشيحاتنا

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

مارسيللو يرافق رونالدو في يوفنتوس ويصبح من اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق

بعد العرض الأوروبى ..5 أسباب تمنع جروس من الرحيل عن الزمالك

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

فضيحة جديدة لـ الجيش الأمريكي.. نائبة تعترف باغتصابها من قائدها

تعرف على موقف أنغام من أبناء زوجها الرابع

التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

شاهد.. مغرد إماراتي يدعم السياحة المصرية من وسط البلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟