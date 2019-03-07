التموين: مواطنون يحصلون على الدعم ومصاريف مدرسة أبنائهم 150 ألف جنيه

قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن 650 مواطنا تتخطى مصاريف أبنائهم للمدارس 40 ألف جنيه، يصرفون الدعم التمويني حتى هذا الوقت.



وأضاف مدكور خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»: «هناك 10 أشخاص مصاريف أبنائهم تصل إلى 150 ألف جنيه ومع ذلك يستمرون في صرف الدعم، ونقاط الخبز حتى الآن».