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حوادث

3 أشخاص يسرقون السيارات لمساومة مالكيها بإعادتها مقابل مبالغ مالية

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بسرقة السيارت ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام ٣ عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية، وارتكاب عدد من وقائع السرقة بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة " مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين الأولى والثانية لدى عميلهم، وأضافوا بقيامهم بمساومة مالكي عدد من السيارات وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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