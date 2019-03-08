عامل يعذب ابنة زوجته الرضيعة حتى الموت

قررت نيابة حلوان، حبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه فى واقعة تعذيب ابنة زوجته الرضيعة؛ بسبب بكائها المستمر بمنطقة كفر العلو بحلوان.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام العامل بتعذيب الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، بسبب بكائها المستمر، وأن الأم أكدت أن زوجها اعتدى على طفلتها بوحشية.



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من مستشفي حلوان العام، يفيد بوصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وبسؤال والدتها "ج.ج"، ربة منزل، أكدت ما جاء في التحريات.

