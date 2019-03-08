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حوادث

عامل يعذب ابنة زوجته الرضيعة حتى الموت

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدى
قررت نيابة حلوان، حبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه فى واقعة تعذيب ابنة زوجته الرضيعة؛ بسبب بكائها المستمر بمنطقة كفر العلو بحلوان.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام العامل بتعذيب الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، بسبب بكائها المستمر، وأن الأم أكدت أن زوجها اعتدى على طفلتها بوحشية.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من مستشفي حلوان العام، يفيد بوصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وبسؤال والدتها "ج.ج"، ربة منزل، أكدت ما جاء في التحريات.

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