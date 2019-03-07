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محمود التهامي: ثقافة المولد لا تقتصر فقط على المسلمين

الخميس 07/مارس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المنشد محمود التهامي إن ثقافة المولد خارج المسجد أصبحت لا تقتصر فقط على المسلمين، موضحا أن موالد آل البيت من الطقوس المصرية.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن "التربة الخصبة الأصيلة للإنشاد الديني موالد آل البيت، وكان الاحتفال الرسمي للموالد في المساجد، ولكن أبي ياسين التهامي نقل ثقافة الاحتفال بالمولد إلى الشارع".

وتابع أن "الإنشاد لدينا يعتمد على الارتجال بمصاحبة الآلات الموسيقية، والموالد أصبحت تستوعب كل الأطياف والأجناس، ويغلب عليها التواصل والتراحم وإطعام الطعام".

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