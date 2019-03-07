مجزرة في إسطنبول..غموض وراء قتل أب لأبنائه وشقيقه

قالت صحيفة حريتت التركية إنه بدوافع غامضة أقدم أب تركي على قتل اثنين من أبنائه مع آخرين، في مجرزة مروعة استيقظت عليها مدينة إسطنبول التركية.



وقال جيران الضحايا الذين قتلوا في أماكن متفرقة إن الجرائم أصابتنا برعب كبير ولا نعلم سببها.



وراح 5 ضحايا نتاج جريمة الأب.



والأب القاتل هو مسجل خطر وسبق وإن صدر ضده حكم بالسجن لـ16 سنة، لكنه لم ينتظر طويلًا بعد الإفراج عنه من السجن العام الماضي ليرتكب مجزرة أشنع من السابقة.



وكانت جريمته السابقة هي إقدامه على قتل شقيقه.



ويدعى الأب التركي شناسي قوركان، وقتل 5 أشخاص في 3 مناطق مختلفة من إسطنبول، ومن بين القتلى، ابنيه، وكان أحدهما يبلغ من العمر 16 عاما، والآخر 21 عاما.



