حبس سائق لاتهامه باغتصاب بائعة مناديل بمنطقة حلوان

قررت النيابة العامة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه باغتصاب بائعة مناديل بمنطقة حلوان.



وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على المتهم باستدراج فتاة والتعدي عليها جنسىا تحت تهديد السلاح، وتبين انه اثناء مرور الفتاة بشوارع حلوان لبيعها المناديل، إلا ان طريقها اوقعها بين مخالب ذئب بشري، تحدث معها واستدرجها الى منطقة نائية وأشهر السلاح في وجهها وهددها، ثم اعتدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح.



وتبين أن الفتاة تدعى م.أ تبلغ من العمر 15 عاما، وتوجهت لقسم الشرطة وحررت محضرا يفيد تعرضها لاعتداء جنسي على يد سائق توك توك تحت تهديد السلاح.

