مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات فى الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا حيث تحتدم المنافسة القوية بين الفرق من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.



ويلتقي فى السادسة مساء اليوم الجمعة فريق الإسماعيلي نظيره مازيمبى الكونغولى فى إطار الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية عبر شاشات beIN SPORTS HD 6.



فيما يحل فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة النادي الإفريقي التونسي ضيفا على نظيره الجزائرى النادي الرياضي القسنطينى على ملعب استاد الشهيد حملاوي فى إطار الجولة ذاتها من دورى الأبطال الإفريقي على أن يذاع اللقاء عبر شاشات قناة beIN SPORTS HD 1.



بينما يستضيف فى تمام الساعة التاسعة مساءا فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي فى نفس الجولة بالبطولة ذاتها على ملعب استاد أورلاندو ويذاع على قناة beIN SPORTS HD 6 كما يحل فريق جورماهيا الكينى فى نفس التوقيت ضيفا على الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس على قناة beIN SPORTS HD 1.









