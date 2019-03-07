وفد إسرائيلي يزور الأردن لبحث أزمة باب الرحمة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن وفدا إسرائيليا وصل اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان، من أجل التوصل إلى حل لأزمة باب الرحمة.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الهدف من الزيارة هو الاتفاق على منع أي تدهور قد يحدث في نطاق الحرم القدسي، خلال صلاة الجمعة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين أردنيين قولهم إن إسرائيل ستسمح للوقف الإسلامي، بإدخال مواد البناء المطلوبة إلى مصلى باب الرحمة، من أجل تنفيذ أعمال الصيانة هناك، بموجب التفاهمات التي يجري صياغتها بين الأردن وإسرائيل، ويمهد هذا الاقتراح لحل مؤقت لأزمة "باب الرحمة" في الحرم القدسي الشريف.



وكان الوقف الإسلامي وجه دعوة للجماهير المسلمة إلى التجمع لأداء صلاة الجمعة المُقبلة، في المسجد الأقصى المبارك، وفي باب الرحمة بشكل خاص.