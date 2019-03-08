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محافظ البحر الأحمر: الطرق الجديدة تسهم في تنشيط السياحة.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء أحمد عبد الرحمن، محافظ البحر الأحمر، إن معرض الـ"آي تي بي" يعد أكبر تجمع عالمي لرواد السياحة، حيث تتواجد مصر فيه وبقوه، مشيرا إلى أن مصر استطاعت توصيل كل مستجدات عالم السياحة بها، لتغيير الفكرة النمطية عن السياحة في مصر.

وأضاف عبد الرحمن خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ستوديو البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال التغطية الخاصة فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن أزدواج الطريق من سفاجا حتى مرسى علم بتكلفة تبلغ 1,7 مليار جنيه، كفيل بتنشيط شركات السياحة، حيث يسهل عملية السفر والتنقل لمحافظة البحر الأحمر.

وتابع، أن ذلك الطريق يخدم كافة المناطق داخل المحافظة، حيث يربطها بشكل مثالي عوضا عن استكمالها مع باقي المحافظات.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى مطار «برنيس» تحت الإنشاء بجنوب مرسى علم، لخدمة المنشآت في تلك المنطقة، مما يعد عامل جذب لشركات السياحة.

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