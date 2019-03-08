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ثقافة

مدير متحف النسيج: الحضارة المصرية قدرت المرأة قبل 5000 سنة

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:41 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
وجه د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري التحية والتقدير لسيدات مصر، قائلا إن مصر علمت بناتها القراءة والكتابة قبل أكثر من 5000 سنة، حيث رسم المصريون القدماء على مقابرهم في سقارة كتاتيب ومدارس تتعلم فيها بنات صغيرات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،قائلا في إحتفالية "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية فى مائة عام":في الأسرة الأولي من حوالي 5000 سنة كانت مريت نيت أول ملكة في التاريخ والإنسانية تحكم دولة بحجم مصر حكم منفرد.

وهناك 6 ملكات حكمن مصر القديمة في التاريخ الفرعوني، والنساء كن شريكات للرجال في الحكم، ونفرتاري كان لها معبد وتظهر مع زوجها رمسيس الثاني بكل قوته في التماثيل واقام لها معبد خاص بها.

وأشار إلى أن لدينا على سبيل المثال المعبودة باستت وهي أنثى، وكذلك سخمت وهى أنثى، ونيت وإيزيس ونفتيس، وهي ماعت رمز الفضيلة والضمير وبها يستقر العالم، وسشات إلهة الكتابة والفلك وهي أنثى، وحتحور ابنة رع آلهة الموسيقى والجمال، ونوت والدة رع آلهة السماء، وغيرهن.

وأكد أن الحضارة المصرية قدرت المرأة ،ليس علي المعمار والمعابد فقط بل كذلك في النصوص الأدبية والقصص والروايات والأشعار،والتي ركزت علي المرأة وقيمتها ودورها،وانه علي الزوج والأبناء إحترام المرأة امتد تقدير المصريين للمرأة علي مر العصور.

أما تقدير المرأة في العصر الإسلامي حدث ولا حرج، حيث أن سيدات أل البيت دخلوا مصر وأصبحن يعاملن بدرجة كبيرة من القداسة، واقيمت لهن الأضرحة في مصر،ومنهن السيدات عائشة ونفيسة وسكينة.

وعلي هامش الاحتفالية قام الدكتور أشرف أبو اليزيد وفريق عمل المتحف النسيج المصري بتكريم إيمان محمود مدير بيت السحيمي، ونجوى عبد النبي، وهما من العاملات في الآثار وذلك لمجهوداتهم في العمل الأثري،و قام أيضا بتكريم الفنانات المشاركات في معرض الحرف التراثية الذي تم تنظيمه على هامش الاحتفالية.

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