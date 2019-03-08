صحيفة تصف رئيس باريس سان جيرمان القطري بـ البومة

وصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بـ"الرئيس البومة"، في إشارة إلى سوء نتائج فريق باريس سان جيرمان عند حضور الرئيس القطري إلى الملعب.



وكشفت الصحيفة عن إحصائية لنتائج المباريات التي يحضرها للفريق؛ لم يفز سوى في مباراة واحدة منها وتعادل في أربع مباريات، وخسر في تسع، وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس القطري للفريق حضر هزائم فريقه أكثر من انتصاراته وفق ما نقلته صحيفة "فوتبول" اليوم.



وفي عام 2011، استحوذت هيئة قطر للاستثمار، المملوكة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان وليًا للعهد وقتها، على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان الهدف النهائي واضحًا، ليس فقط إعادة النادي لمنصات التتويج على الصعيد المحلي، ولكن الحلم كان الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان واضحًا منذ الوهلة الأولى.



وشاءت الأقدار أن يغيب "نيمار"، أغلى لاعب في العالم عن مباراة الإياب أمام ريال مدريد الموسم الماضي، وأيضًا عن مباراتي مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أن تعرض للإصابة مرتين في نفس التوقيت.