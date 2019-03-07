عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

قال عماد متعب؛ لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق بمجرد دخول اللاعب محمد بركات النادي الأهلي لم أكن أحب إلقاء السلام عليه؛ لأنه كان يلعب في الإسماعيلي ويحرز الأهداف في الأهلي.



وأضاف خلال برنامج «أنا وبنتي» والذي يقدمه «شريف منير؛ اسما شريف منير»؛ والمذاع على فضائية «أون اي»؛ : «بعد كده اتعاملت معاه وبقى من الأصدقاء المقربين وبحبه جدا».



وأشار متعب؛ إلى أن الانطباعات الأولي ليست حقيقية؛ ومن الممكن أن تتغير في أقرب وقت وهذا ما حدث بركات.