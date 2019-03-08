بدر عبد العاطي: ألمانيا المصدر السياحي الأول لمصر للعام الرابع.. فيديو

قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن مشاركة مصر في بورصة برلين السياحية «ITB» متميزة للغاية بالمقارنة بالسنوات الماضية من ضمنها تزايد الاكتشافات الآثرية في عام 2018 وافتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2020.



وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ستوديو البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، خلال التغطية الخاصة لفعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن السياحة الثقافية تأتي على رأس أولويات الترويج السياحي لمصر.



وأكد السفير بدر عبد العاطي، أن هناك حركة كثيفة واهتمام بالغ بالمنتج السياحي المصري في بورصة برلين السياحية فضلا عن تنوع المقصد السياحي المصري فهناك سياحة شاطئية وثقافية وعلاجية وبيئية، ومصر الأولى في ألمانيا في حجوزات المقاصد السياحية.



وأوضح أن العلاقات المصرية الألمانية في تطور مستمر خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار ألمانيا في 4 مناسبات خلال 4 سنوات، وزارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر في مرتين، كاشفا أن ألمانيا المصدر السياحي الأول لمصر للعام الرابع على التوالي منذ عام 2015 وسط وجود استقرار الذي تشهد مصر والعلاقات المتميزة بين البلدين.



وتشارك مصر بوفد رسمي في فعاليات بورصة برلين السياحية «ITB» التي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.



