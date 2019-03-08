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أخبار العالم

مقتل وإصابة 15 مدنيا جراء قصف إرهابي وانفجار لغم في ريفي حلب وحماة

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 7 مدنيين مصرعهم جراء قصف بقذائف استهدف قرية في ريف حلب وانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم " أمس / الخميس / مشيرة إلى أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بخمس قذائف صاروخية على قرية المالكية في ريف حلب الجنوبي.

وأوضحت أن 5 مدنيين قتلوا جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.

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