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عماد متعب: حلم حياتي ألعب بجوار حازم إمام.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:55 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال عماد متعب، لاعب نادي الأهلي السابق، إنه من ضمن أمنيات حياته أن يلعب مع حازم إمام في فريق واحد، خاصة أنه واحد من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية.

وأضاف خلال برنامج «أنا وبنتي» والذي يقدمه «شريف منير؛ اسما شريف منير»؛ والمذاع على فضائية «أون اي»؛ أحب أكون مهاجم موجود وحازم إمام بجانبه سيساعده كثيرا في صناعة وتسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف متعب: «مكنتش هلاقي أحسن وأحرف وأمتع من حازم إمام يوصلني للمرمى، ولازم الروح دي توصل للناس في الشوارع، بدل التعصب اللي بقا موجود بصورة زايدة في الجماهير بسبب السوشيال ميديا».

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