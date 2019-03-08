ماذا يحدث إذا تناولت الشوفان يوميا؟

هناك العديد من المواد الغذائية التي لا نهتم بتناولها، وقد اشار خبير التغذية سالم العمري، إلى أن الشوفان وجنين القمح من الاغذية المهدورة والتي لا يتناولها الكثير ولكنها تقضي على مشاكل المعدة جميعها.



وقال إن تناول الشوفان و جنين القمح مضاف اليه حليب دافئ مع ملعقة من عسل النحل يوميا له فوائد عديدة وهي :

ـ يساعد على التخلص من دهون البطن.

ـ تخفض معدلات الكوليسترول في الدم.

ـ تنظم حركة الأمعاء و بالتالي تساعد في علاج الامساك و الاسهال وسوء الهضم.

ـ تساعد في القضاء على الحموضة و ارتجاع الحمض في المريء.

ـ يساعد الجسم في التخلص من السموم.

