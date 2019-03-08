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محافظات

محافظ الغربية: فحص 550605 مواطنين خلال 7 أيام من مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:11 ص
صدى البلد
احمد علي
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص عدد 550605 مواطن مع نهاية اليوم السابع من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 142 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن .

جدير بالذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية .

ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

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