نشرة أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الأمة الكويتي لـ علي عبدالعال: مصر قلب العرب النابض.. وتضامن النواب تؤجل مناقشة قانون ذوي الإعاقة بعد تحفظ الحكومة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الخميس 7 مارس: