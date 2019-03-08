نشرة أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الأمة الكويتي لـ علي عبدالعال: مصر قلب العرب النابض.. وتضامن النواب تؤجل مناقشة قانون ذوي الإعاقة بعد تحفظ الحكومة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الخميس 7 مارس:
رئيس مجلس الأمة الكويتي لـ علي عبد العال: مصر قلب العرب النابض
برلمانى يطالب بتحويل دعم رغيف الخبز إلى نقدي.. وإبعاد مسئولية التموين عنه
وكيل النواب: حجم التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا لا يتناسب ومستوى العلاقات
أزمات مصر للطيران ومعوقات الاستثمار السياحي على طاولة مناقشات سياحة البرلمان
متحدث النواب: تحية لأرواح شهداء مصر الأبرار فى يوم الشهيد
هالة عبد السلام: دمج ٥٩ ألف طالب ذوى إعاقة بمدارس التعليم الفني
أبو شقة لـ سفيرة البرتغال: ثورة 19 لا نظير لها في العالم.. صور
تضامن النواب تؤجل مناقشة قانون ذوي الإعاقة بعد تحفظ الحكومة
صفية وسعد زغلول.. قصة بنت الباشوات وابن الريف في ملحمة ثورة 19
فى ذكراها المئوية.. كيف صاغ المصريون دستور ثورة 1919