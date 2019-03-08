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برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الأمة الكويتي لـ علي عبدالعال: مصر قلب العرب النابض.. وتضامن النواب تؤجل مناقشة قانون ذوي الإعاقة بعد تحفظ الحكومة

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسى

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