العثور على منتجة سينمائية مقتولة في منزلها بعد يومين من اختفائها بغرب لندن

بدأ التحقيق في جريمة قتل مروعة بعد العثور على جثة منتجة سينمائية في مكان ضحل في محيط منزلها الذي تكلف 400 ألف جنيه استرليني بعد يومين من الابلاغ عن اختفائها، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل.



وعثر على لوريلاين جارسيا بيرتو (34 عاما) مدفونة في حديقة منزلها في شارع تصطف على جانبيه الاشجار في ضاحية كيو الغنية في جنوب غرب لندن.



وتشير المعلومات الأولية قبل مقتلها، إنه كان من المقرر أن تلتقي بطبيب بيطري، للحديث عن تفاصيل عمل جديد في أحد المقاهي قبل ساعات من مقتلها.



وكان قد أبلغ طاقم عملها عن اختفائها قبل يومين من مقتلها.



وأطلقت الشرطة تحقيقا في قضيتها، لكن تم العثور عليها مقتولة بعد بحث للشرطة في منزلها.



ويعتقد أصدقاء القتيلة إن السر يكمن عند الطبيب، حيث اعتبروا مقابلته إياها ثم مقتلها يفتح تساؤلات كثيرة.