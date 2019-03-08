طريقة يابانية للتخلص من أوجاع الظهر في 5 دقائق فقط

تعتبر أوجاع الظهر من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير وقدم الدكتور محمد الصوالحة المهداوي المعالج بالطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الطرق اليابانية للتخلص من أوجاع الظهر في 5 دقائق فقط.



ويقول الصوالحة وجع الظهر هو مرض العصر إنه يعرقلنا عن أداء معظم أعمالنا اليومية، وهو يمكن أن يمنعنا من النوم ويعكر مزاجنا.ذه الأوجاع تستغرق غالبًا وقتًا طويلًا ولذلك عليك تطبيق هذا التمرين الذي لا يأخذ سوى 5 دقائق. إنه تمرين فعال جدًا استنادًا إلى العديد من الخبراء الذين جربوه !



.1 لفّوا منشفة بشكل دائري



2. ثبتوا المنشفة الملفوفة عن طريق ربطها



.3 تمددوا على سطحٍ قاسٍ، على الأرض مثلًا، بعد أن تضعوا سجادة يوغا.



.4 ضعوا المنشفة تحت عمودكم الفقري



. 5يجب أن تكون المنشفة موازية للسرة، في بداية نقرة الظهر.



.6 مدوا ساقيكم بشكل متوازٍ مع كتفيكم.



.7 قربوا قدميكم من بعضهما البعض



.8 ارفعوا ذراعيكم فوق الرأس وأديروا راحتي الكفين نحو الأرض حتى يتلامس إصبعاكم الصغيران معًا.



.9 حافظوا على هذه الوضعية مدة 5 دقائق.



ستشعرون سريعًا بأن عضلاتكم تتمدد والقولون العصبي يستعيد عافيته.



قد تكون هذه الوضعية مزعجة قليلًا ومؤلمة في المرة الأولى، ولكنها ستنتهي سريعًا.



.10 بعد 5 دقائق، استديروا إلى الجانب الآخر وأبعدوا المنشفة.



.11 بعد التمرين، سترتخي عضلات الظهر وستلاحظون الفرق سريعًا. من الأفضل أن تكرروا التمرين كل يوم، وخصوصًا إذا كانت آلامكم قوية ومستمرة.