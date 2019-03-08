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فن

إنجي وجدان: لست ضد فكرة تقديم البرامج

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة إنجي وجدان إنها ليست ضد فكرة تقديم البرامج خاصة أنها ترى أن تجربة اتجاه الفنانين لهذا الموضوع أثبتت نجاحها .

وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد بانها لست ضد هذا الموضوع ولكن لابد من تقديم برنامج فكرته تقوم على إبراز الموضوعات والمشاكل التي تهم المجتمع بشكل خفيف دون تعقيد ، رفضت أفكار جديدة ولكنها لا تناسب أعمالي التي حرصت أن تتسم بمعايير وهي أن يكون الموضوع جديد بالإضافة الي فريق عمل يتسم بالنشاط والحيوية وطرح الموضوع التي تلائم مجتمعنا .

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "طلعت روحي" من بطولة نيقولا معوض وأحمد فريد ومي الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامى رزق الله.

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