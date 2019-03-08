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رياضة

محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:35 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد محمد فاروق الحكم الدولي السابق، أنه قرر اعتزال التحكيم بعد تفكير جيد، بعد أن وجد أنه حصد رصيدا كبيرا في التحكيم المحلي والدولي، وإذا استمر لن يحقق أفضل مما فعل.

وأضاف فاروق خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يستعد لعمل برنامج إعلامي خلال الأيام القادمة، ولكن انتخابات اتحاد الكرة سوف تعيق عمله الإعلامي.

وأشار فاروق إلى أن، نجاحه في انتخابات اتحاد الكرة سوف يجعله يتفرغ ويترك عمله الإعلامي بشكل كامل، على الرغم من أن العمل باتحاد الكرة عمل تطوعي.

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