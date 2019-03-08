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فن

مروة ناجي تحتفل بذكرى محمد عبد الوهاب في الأوبرا.. الليلة

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، بحفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى فى الثامنة مساء الجمعة على المسرح الكبير.

وتحيى الفنانة مروة ناجى احتفالية اليوم الجمعة، وتقدم فاصلا غنائيلا تؤدى خلاله أغنيتين أولهما "فى يوم وليلة" للفنانة وردة، و"فكرونى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال التى أبدعها عبد الوهاب منها: "آه منك يا جارحنى، وقدرت تهجر، توبة، لست قلبى، ع اليادى، إلا أنت، لا تكذبى، "، أداء نهاد فتحي، محمد متولى، آيات فاروق .

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