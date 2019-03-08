شاهد.. قبطان مخمور يصطدم بجسر سيارات عملاق

في حادثة مروعة ، تم توجيه الاتهام لقبطان روسي "مخمور" في حادث تصادم مروع في كوريا الجنوبية، أدى لتلفيات في جسر كبير وأضرار بالغة بيخوت خاصة، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.



واصطدمت السفينة سيجراند بجانب جسر جوانجان في بوسان ، جنوب شرق كوريا الجنوبية.



وحدثت الحادثة بسبب سكر القبطان، وصورت الكاميرات الحادثة المروعة.



وألقى خفر السواحل القبض على القبطان.



وحدد المسؤولون الكوريون أن مستوى الكحول في الدم لدى القبطان بلغ 0.086 في المائة ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحد القانوني البالغ 0.03 في المائة.



وقالت السلطات انها تحدثت مع طاقم سفينة الشحن وما زالت تحقق مع القبطان الذي لم يتم الافراج عن هويته.



