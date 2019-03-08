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حريق ضخم يلتهم باخرة سياحية بكورنيش المعادي ويدمر محتوياته بالكامل.. والحماية المدنية تدفع بـ 22 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران.. فيديو وصور

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:49 ص
صدى البلد
محمد صبري - على محمد على
  • 22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق باخرة المعادي
  • ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة
  • مصدر أمني: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران بمطبخ الباخرة

اندلع حريق ضخم في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس، فى باخرة سياحية بمنطقة المعادي.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، تحسبًا من امتداد النيران واتساع نطاقها.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق ضخم ، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ، وتم إخلاء رواد اليخت من العاملين بها بعد اندلاع النيران، وتبين انه بعد وقوع الحريق ببضع دقائق، غطت دخان الحريق سماء منطقة المعادي بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن حريق الباخرة السياحية بكورنيش المعادى، دمر محتويات معظم الأربعة طوابق بالكامل، ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال الشرارة الأولى التي اندلعت من المطبخ.

وأشار المصدر إلى أن العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لفرق الإنقاذ قد أنقذت أرواح العاملين ورواد الباخرة من الموت المحقق، خاصة وانها كانت متوقفة على كورنيش النيل فكان التعامل مع البلاغ سريعا دون خسائر فى الأرواح.

على الفور تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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