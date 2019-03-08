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فن

إنجي وجدان: مسلسل تامر وشوقية من أقرب الأعمال إلى قلبي

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة إنجي وجدان إن هناك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي قدمتها قريبة إلى قلبها .

وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن كل عمل قدمته قريب من قلبي ولكن مسلسل " تامر و شوقية " من الأعمال التي أعشقها فهي وش الخير علي فعلي الرغم من أنني قدمت هذا العمل منذ 12 عاما إلا أن الجمهور مازال يذكرني به عندما يقابلونني في الشارع.

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