إنجي وجدان: مسلسل تامر وشوقية من أقرب الأعمال إلى قلبي

قالت الفنانة إنجي وجدان إن هناك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي قدمتها قريبة إلى قلبها .



وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن كل عمل قدمته قريب من قلبي ولكن مسلسل " تامر و شوقية " من الأعمال التي أعشقها فهي وش الخير علي فعلي الرغم من أنني قدمت هذا العمل منذ 12 عاما إلا أن الجمهور مازال يذكرني به عندما يقابلونني في الشارع.

