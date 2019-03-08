إنجي وجدان: مسلسل تامر وشوقية من أقرب الأعمال إلى قلبي

قالت الفنانة إنجي وجدان إن هناك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي قدمتها قريبة إلى قلبها .
وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن كل عمل قدمته قريب من قلبي ولكن مسلسل " تامر و شوقية " من الأعمال التي أعشقها فهي وش الخير علي فعلي الرغم من أنني قدمت هذا العمل منذ 12 عاما إلا أن الجمهور مازال يذكرني به عندما يقابلونني في الشارع.
وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن كل عمل قدمته قريب من قلبي ولكن مسلسل " تامر و شوقية " من الأعمال التي أعشقها فهي وش الخير علي فعلي الرغم من أنني قدمت هذا العمل منذ 12 عاما إلا أن الجمهور مازال يذكرني به عندما يقابلونني في الشارع.