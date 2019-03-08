حازم إمام ينتقد تصرفات صفحات الأندية على مواقع التواصل

انتقد كابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق والمنتخب الوطني سابقا؛ ما تقوم به صفحات نوادي كرة القدم على مواقع التواصل الإجتماعي؛ من إثارة الجماهير والمساهمة في نشر التعصب والكراهية الكروية.



أضاف خلال استضافته برنامج «أنا وبنتي» والذي يقدمه «شريف منير؛ اسما شريف منير»؛ والمذاع على فضائية «أون أي»؛ أن غالبية المنساقين وراء تلك الصفحات هم الأطفال والشباب الصغير؛ مشيرا إلى خطورة تلك الصفحات ويحب أن تتحلى بحكمة أكثر من ذلك.



وأوضح أحد نجوم كرة القدم من الممكن أن تروج لتلك الصفحات لتحقق مزيدا من المتابعين على فيسبوك أو تويتر.