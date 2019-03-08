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رياضة

رسميا.. مروان فيلايني يعتزل اللعب الدولي مع بلجيكا برسالة مؤثرة

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:44 ص
مروان فيلايني
مروان فيلايني
أحمد هاني
أعلن مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وشاندونج الصيني الحالي إنهاء مسيرته مع المنتخب البلجيكي أمس الخميس.

وكشف اللاعب صاحب الـ31 عاما عن قرار الاعتزال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل. الاجتماعي"انستجرام"، وكتب اللاعب البلجيكى: "بعد 12 عاما من تمثيل المنتخب واللعب في أعلى المستويات، لقد قررت التوقف واعتزال اللعب الدولي".

وأضاف: "لم يكن القرار سهل على الإطلاق، ولكنني شعرت بأنه الوقت المناسب للتوقف عن اللعب وأن أتيح الفرصة لجيل جديد لكي يمثل المنتخب الوطنى، لكي يكملوا هذه الفترة الناجحة من تاريخ الكرة البلجيكية".

وتابع: "كان من الشرف اللعب لمنتخب بلادي في بطولتي كأس عالم والبطولات الأوروبية، وأمتلك لحظات رائعة مع الفريق الوطن بداية من 2007 حتي كأس العالم الماضي بروسيا".

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