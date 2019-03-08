الخارجية: الإفراج عن اثنين مصريين احتجزا في إيران

أعلنت وزارة الخارجية، مساء الخميس، عن الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.



وذكرت الوزارة أنه في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين.



وأكدت وزارة الخارجية، في هذا الشأن، على أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، حيث حرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.