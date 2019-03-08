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رياضة

الإسماعيلي: هدفنا حصد نقاط مباراتي مازيمبي والإفريقي بأفريقيا.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:45 ص
البلجيكي سيدومير
البلجيكي سيدومير يانيفسكى
محمد رشاد
أكد البلجيكي سيدومير يانيفسكى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى أمس الخميس، أن فريقه يتطلع لحصد ست نقاط فى مباراتي مازيمبى الكونغولي والأفريقى التونسى، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال يانفيسكي في تصريحاته لقناة اون سبورت : "هدفنا ست نقاط لا بديل عنهم ،أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة امام شباب قسنطينة الجزائري، لكنني أرى أن الفريق تطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، كما أننا نعاني من سوء حظ كبير ، لدينا لاعبين مميزين لكنهم صغار ويفتقدون للخبرة الأفريقية، نحن الأن في مرحلة البناء".

وأوضح يانفيسكي : " ضيق الوقت بين المباريات ساهم في وضع اللاعبين تحت ضغط كبير، بجانب معاناتهم من الاجهاد الذى أثر بشكل سلبى على النتائج في الفترة الماضية".

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