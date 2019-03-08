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حازم إمام يروي موقفا له مع محمد يوسف منذ أول قمة لعبها

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:12 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال كابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق والمنتخب الوطني سابقا؛ إن أول مباراة قمة له؛ تم تكليف اللاعب محمد يوسف أن يكون «المساك» الخاص به.

أضاف خلال استضافته برنامج «أنا وبنتي» والذي يقدمه «شريف منير؛ اسما شريف منير»؛ والمذاع على فضائية «أون اي»؛ : « محمد يوسف لاعيب كرة كويس جدا بس كان يطفش الكورة ويقعد يجري ويتعب اللي معاه .. أنا كنت حاسس أنه مش لذيذ وغلس من ساعتها».

وأوضح أمام؛ أنه بمجرد أن تعامل معه شخصيا بعيدا عن الملاعب وفي معكسر منتخب مصر أحس أنه شخصية جميلة جدا؛ مرددا:«أخف دم في مصر ».

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