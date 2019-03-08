باهر المحمدي: أمل الإسماعيلي ضعيف جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أكد باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن أمل فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا ضعيف جدًا بسبب موقفه في دور المجموعات.



وأضاف المحمدي خلال لقاءه برنامج "اللعيب"، المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم: "الأمل ضعيف جدًا في التأهل من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، غدًا سنفعل كل ما علينا أمام مازيمبي، لكي نصالح جماهير الإسماعيلي وسنلعب من أجل اسم النادي، البطولة منذ بدايتها كانت قاسية علينا الأربعة مباريات، ولم يكن لدينا أي حظوظ فيها نهائيًا".



يذكر، أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غد الجمعة.