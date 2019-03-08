ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

باهر المحمدي: أمل الإسماعيلي ضعيف جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:28 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد رشاد
أكد باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن أمل فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا ضعيف جدًا بسبب موقفه في دور المجموعات.

وأضاف المحمدي خلال لقاءه برنامج "اللعيب"، المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم: "الأمل ضعيف جدًا في التأهل من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، غدًا سنفعل كل ما علينا أمام مازيمبي، لكي نصالح جماهير الإسماعيلي وسنلعب من أجل اسم النادي، البطولة منذ بدايتها كانت قاسية علينا الأربعة مباريات، ولم يكن لدينا أي حظوظ فيها نهائيًا".

يذكر، أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غد الجمعة.

ترشيحاتنا

طارق شوقي : الاستعانة بالخبرة الأجنبية لحل مشاكل تواجه التعليم في مصر

تجنب حذف بطاقتك التموينية من الدعم.. بهذه الطرق

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

أسواق: الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

نتنياهو يتلقى صفعة في بئر سبع قبل الانتخابات الإسرائيلية

لحظة اشتعال النار في باخرة سياحية بكورنيش المعادي.. فيديو وصور

بعد العرض الأوروبى ..5 أسباب تمنع جروس من الرحيل عن الزمالك

التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8/3/2019 بمحافظات مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو
محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو
حلمي طولان: سيسيه يزيد القوة الهجومية للاتحاد السكندري.. فيديو
منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟