في ذكرى وفاة عبد الفتاح القصري لقب بـ النحس.. نوستالجيا

تحل ذكرى وفاة الممثل عبدالفتاح القصري الـ54، يوم الخميس 8 مارس، والذي توفى عام 1964.



القصري في بداية مشواره الفني قد لقب بالنحس فعندما سعى للوصول إلى المجال الفني ووصل لفرقة عبدالرحمن رشدي وانضم لها، لكن بعدها بيومين الضرائب أغلقت المسرح واعلنوا الإفلاس.



فانتقل بعدها القصري إلى فرقة جورج أبيض وقدم نفسه وعمل معهم، وكانت أول تجربة لعبد الفتاح القصري في فرقة جورج أبيض مسرحية درامية وكان من المفترض أن تبكي الجمهور، ولكن عند صعود القصري لخشبة المسرح وبداية تقديم دوره، وجد الجمهور يضحك بدلا من أن يبكي، فطرد من الفرقة، ومن هنا انتشر تلقيبه بـ "النحس”" نظرا لأنه إذا دخل فرقة إما أن تغلق أو أن تفشل.