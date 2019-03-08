محمد فاروق: جهاد جريشة الحكم رقم واحد في مصر وهو مصنف عالميا.. فيديو

قال محمد فاروق الحكم الدولي السابق، إن جهاد جريشة هو الحكم رقم واحد في مصر حيث أنه مصنف عالمي بعد مشاركته في كأس العالم النسخة الماضية، وقرر أن يشارك في النسخة القادمة.



وأضاف فاروق خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن التحكيم في مصر مميز ولا غبار عليه، ولكن لابد من التزام اللاعبين والإدارات الفنية بالضوابط والقوانين.



وأشار فاروق الى أن لياقة الحكام في مصر على أعلى مستوى ولا يوجد حكم على الساحة الكروية لم يجتاز إختبارات اللياقة.