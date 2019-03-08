مصطفى حجاج: يا بتاع النعناع وش الخير عليا.. فيديو

قال المطرب مصطفى حجاج، إن أغنية "يا بتاع النعناع" تعد "وش الخير عليه"، مضيفًا أن أغنية "خطوة" كان رد الفعل عليها قويًا، ولاقت نجاحًا كبيرًا.



كما كشف حجاج، خلال استضافته ببرنامج شريط كوكتيل، مع الفنان هشام عباس، عن أفضل الأغاني التي استمع إليها في ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير؛ مشيرا إلى أن أفضل الأغاني في ألبوم الهضبة كانت أغنية وبحبك أنا.



وأشار حجاج أن أغنية "أنا بتقطع من جوايا"، كتبها محسن الشبراوى، ثم أرسلها للمطرب أحمد شيبة، وغناها.