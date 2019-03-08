ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى حجاج: يا بتاع النعناع وش الخير عليا.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:39 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المطرب مصطفى حجاج، إن أغنية "يا بتاع النعناع" تعد "وش الخير عليه"، مضيفًا أن أغنية "خطوة" كان رد الفعل عليها قويًا، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

كما كشف حجاج، خلال استضافته ببرنامج شريط كوكتيل، مع الفنان هشام عباس، عن أفضل الأغاني التي استمع إليها في ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير؛ مشيرا إلى أن أفضل الأغاني في ألبوم الهضبة كانت أغنية وبحبك أنا.

وأشار حجاج أن أغنية "أنا بتقطع من جوايا"، كتبها محسن الشبراوى، ثم أرسلها للمطرب أحمد شيبة، وغناها.

ترشيحاتنا

حريق هائل في باخرة أمام فندق المعادي بـ كورنيش النيل.. فيديو وصور

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو

هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

تعرف على موقف أنغام من أبناء زوجها الرابع

أسواق: الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت

الإسماعيلي: هدفنا حصد نقاط مباراتي مازيمبي والإفريقي بأفريقيا.. فيديو

إخلاء جميع المراكب المجاورة لحريق المعادي.. فيديو

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

زكريا ناصف: الزمالك متمسك بـ جروس.. ويجب الحفاظ على تصدره للدوري.. فيديو

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو
محمد فاروق: جهاد جريشة الحكم رقم واحد في مصر وهو مصنف عالميا.. فيديو
حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو
محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟