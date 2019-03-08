الزمالك يشكو سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط .. مستند

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.



وجاءت شكوى الزمالك للجنة الانضباط ضد سيد عبد الحفيظ في خطاب رسمي يؤكد أن مدير الكرة بالأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخرا من خلال تصريحاته ضد نادي الزمالك.



يذكر أن سيد عبد الحفيظ انتقد مؤخرا قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة.