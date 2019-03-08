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رياضة

الزمالك يشكو سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط .. مستند

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:14 ص
سيد عبد الحفيظ إ
سيد عبد الحفيظ إ
ملك موسى
قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وجاءت شكوى الزمالك للجنة الانضباط ضد سيد عبد الحفيظ في خطاب رسمي يؤكد أن مدير الكرة بالأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخرا من خلال تصريحاته ضد نادي الزمالك.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ انتقد مؤخرا قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة.
الزمالك يشكو سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط .. مستند

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