حلمي طولان: سيسيه يزيد القوة الهجومية للاتحاد السكندري.. فيديو

قال حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن رزاق سيسيه لاعب مميز للغاية ولكنه لم موفقا في الفترة الماضية.



وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سيسيه يمتلك إمكانيات كبيرة جدا ولم يكن موفقا خلال مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي التي انتهت بالفوز بنتيجة 4-2 وأقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 24 على استاد بتروسبورت.



وكشف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن سر قراره بمشاركة رزاق سيسيه في مباراة اليوم والتي جاءت بهدف استعادة الثقة في نفسه من جديد فهو يمتلك عنصر سرعة وينجح في إحداث ضغط على المنافسين، ويعمل على زيادة القوة الهجومية للاتحاد السكندري وتواجده في منطقة الجزاء يشكل خطورة على المنافسين.