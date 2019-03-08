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فن

صوت العرب تحتفل بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:07 ص
صدى البلد
شيري نبيل
أعلنت إذاعة "صوت العرب"، عن خطتها البرامجية للاحتفال بذكرى ميلاد "موسيقار الأجيال" و"النهر الخالد" محمد عبدالوهاب، والتي توافق 13 مارس من كل عام.

وقررت الإذاعة أن تكون أغاني اليوم كله من ألحان الموسيقار الراحل، وفي التاسعة إلا ثلث صباحًا يتم تقديم فقرة عن نشأته وموهبته المبكرة، وفي 10:35 صباحًا فترة مع المستمعين حول ارتباطهم بأغانيه وما يفضلونه منها.

كما تذيع "صوت العرب" على مدار اليوم أغاني "أنا في انتظارك، هان الود، لأ مش أنا اللي أبكي، أنا والعذاب وهواك، آه منك يا جارحني"، وفي الواحدة ظهرًا موعد الجمهور مع برنامج "أغاني وعجباني"، أما في الثانية والنصف ظهرًا فيأتي موعد برنامج "كلام في الفن" تتناول أغاني محمد عبدالوهاب التي غناها بصوته وغناها غيره من المطربين، مثل "ست الحبايب"، "لا تكذبي"، "لست أدري".
في الخامسة إلا عشرة مساءً، يلتقي الجمهور بفترة خاصة بقصائد عبدالوهاب، من كتبها وتاريخ تقديمها مع الاستماع لها كاملة، وتحت عنوان "عبدالوهاب وطرق الأبواب"، يلتقي الجمهور في السادسة مساء بفترة حول التجديد الذي أحدثه عبدالوهاب في الموسيقى من خلال أعماله الفنية.

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