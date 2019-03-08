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رياضة

حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن عمار حمدي المعار من النادي الأهلي لم يخذله خلال مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي التي انتهت بالفوز بنتيجة 4-2 وأقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 24 على استاد بتروسبورت.

وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة هو من رشح عمار حمدي لضمه إلى صفوف الفريق السكندري.

وكشف حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أنه لم يشاهد عمار حمدي في السابق ولم يكن يعرفه ولكنه سأل على إمكانياته ومواصفات ومميزاته من ناديه السابق النصر ومحمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، موضحا أنه أبدى موافقته حينها بالتعاقد مع عمار على سبيل الإعارة.

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