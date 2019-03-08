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أخبار العالم

40 ألف محارب قديم في كندا ينتظرون الحصول على إعانات حكومية

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت إحصائيات رسمية، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع أعداد المحاربين القدماء في كندا الذين ينتظرون تقرير مصيرهم بشأن أهليتهم للحصول على إعانات رغم وعود الحكومة بمعالجة هذا الأمر.

وتشير الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة شؤون المحاربين القدامى الكندية إلى أن ما يقرب من 40 ألف شخص من المحاربين القدامى كانوا ينتظرون في نهاية نوفمبر للحصول على قرار ما إذا كانت طلباتهم للحصول على مساعدات مالية ستتم الموافقة عليها.

ولم يقتصر ذلك على زيادة قدرها 11 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، ولكن ازدادت أوقات الانتظار بالمثل مع نمو النسبة المئوية للطلبات التي كانت تتواجد في قائمة الانتظار أكثر من 16 أسبوعًا.

وتحركت حكومة جستن ترودو لتوظيف المزيد من الموظفين بعد سنوات من التخفيضات في ظل حكومة المحافظين السابقة. وفي العام الماضي وعدت بمبلغ 42 مليون دولار على مدى عامين لتصفية المتأخرات.

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