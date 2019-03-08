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فن

مجد القاسم يستعد لطرح دقيقة بس دقيقة

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
شيري نبيل
يستعد الفنان مجد القاسم لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان "دقيقة بس دقيقة"، من كلمات بندر بن لحمر وألحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر، ميكس وماستر زين داوود.

جدير بالذكر أن الفنان مجد القاسم طرح مؤخرًا كليب أغنية "نكتة بايخة"، وهي من ألبوم يحمل نفس الاسم، من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان السيد راضي، وتوزيع نوار البحيري وأخرج الكليب المخرج المصري الكندي متيم السراج.

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