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تعليم

النقل البحري تحتفل بتخريج 447 من 12 دولة

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الخميس، احتفالًا بتخريج دفعة يناير 2019 وعددهم 447 خريجًا، من كليات : النقل البحري والتكنولوجيا ، الهندسة والتكنولوجيا ، الإدارة والتكنولوجيا، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، النقل الدولي واللوجستيات، واللغة والإعلام.

وينتمي الخريجون إلى جنسيات 12 دولة هي : مصر، الأردن، السعودية، السودان، اليمن، سوريا، فلسطين، كندا، لبنان، ليبيا، موريتانيا ونيجيريا.

وأقيم الحفل بحضور المهندس هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، واللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، والسفير حسام الدباس قنصل فلسطين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

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