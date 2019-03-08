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رياضة

عمار حمدي: الاتحاد مازال في موقف صعب.. والمنتخب بوابة العودة للأهلي.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:27 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
محمد رشاد
أكد عمار حمدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، والمعار له من صفوف الأهلي، أن موقف زعيم الثغر، لا يزال صعبًا بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، رغم الفوز على الإنتاج الحربي.

وقال عمار خلال تصريحاته لقناة أون سبورت: "أريد إثبات ذاتي لمنتخب مصر وعدم الذهاب كضيف شرف، وأرى أنها فرصة قوية للعودة مجددًا للنادي الأهلي".

وواصل تصريحاته: "بذلنا جهدًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الانتصارات مع الاتحاد والتي بدأت من لقاء الإنتاج، ولا أريد التحدث عن التحكيم وعن ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا".

وأنهى تصريحاته موجهًا الشكر لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وحلمي طولان المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة، بالإضافة إلى كافة المسؤولين بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن تحفيزهم ومساندتهم له وراء انضمامه لمنتخب مصر.

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