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فن

شاهيناز: سعيدة بردود الأفعال على أغنية شبكني

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت المطربة شاهيناز إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن أغنية " شبكنى" .

تابعت: لا أعرف هل سيتم تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب أم سأكتفي بنزولها على اليوتيوب .

من ناحية أخرى، حققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء.

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