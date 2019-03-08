شاهيناز: سعيدة بردود الأفعال على أغنية شبكني

قالت المطربة شاهيناز إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن أغنية " شبكنى" .



تابعت: لا أعرف هل سيتم تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب أم سأكتفي بنزولها على اليوتيوب .



من ناحية أخرى، حققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء.

