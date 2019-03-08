محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو

قال محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، إن محمد معروف حكم له مستقبل وبدأ ينضج خلال العامين الماضيين ولكنه في حال نفسية سيئة بعد إعلانه الإضراب بالطعام.



وأضاف فاروق، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محمد معروف حكم من صغار السن ينتظره المستقبل الباهر، وأضرب عن الطعام بعد تعرضه للظلم لعدم ترشيحه للتحكيم في البطولات الإفريقية.



وأشار محمد فاروق، الحكم الدولي السابق إلى أن هناك عددا كبيرا من الحكام الدوليين المصريين مثل جهاد جريشة الذي يتوقع أن يتواجد في النسخة المقبلة من كأس العالم وهناك حكام دوليين آخرين مثل محمد معروف، محمود البنا، أمين عمر.