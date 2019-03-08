زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

انتقد الكابتن زكريا ناصف، سوء تنظيم مؤتمر نبذ التعصب الذي أقيم الثلاثاء الماضي بمشاركة اتحاد كرة القدم، لخروجه بتوصيات غير محددة، موجهًا حديثه للمنظمين: «أوعوا تستخفوا بعقول الجمهور».
وأضاف «ناصف» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، موجهًا حديثه للكابتن مجدي عبدالغني، عضو اتحاد كرة القدم، ورئيس الجمعية المنظمة للمؤتمر: «كتبت تويتة فرحان بفوز الأهلي على بتروجيت بالأربعة، ونظمت تاني يوم مؤتمر لنبذ التعصب.. طب ازاي!»، لافتًا إلى أنه قام بحذف التويتة بعذ ذلك.
وتابع قائلًا: «كرم كردي برضو صرح إنه يتمنى فوز الزمالك بالدوري، يا جماعة متدوخناش، وراجعوا تصرفاتكم وأفعالكم، لأننا بننقل الكلام ده للجمهور، وبلاش تستخفوا بعقول الجمهور».
وأضاف «ناصف» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، موجهًا حديثه للكابتن مجدي عبدالغني، عضو اتحاد كرة القدم، ورئيس الجمعية المنظمة للمؤتمر: «كتبت تويتة فرحان بفوز الأهلي على بتروجيت بالأربعة، ونظمت تاني يوم مؤتمر لنبذ التعصب.. طب ازاي!»، لافتًا إلى أنه قام بحذف التويتة بعذ ذلك.
وتابع قائلًا: «كرم كردي برضو صرح إنه يتمنى فوز الزمالك بالدوري، يا جماعة متدوخناش، وراجعوا تصرفاتكم وأفعالكم، لأننا بننقل الكلام ده للجمهور، وبلاش تستخفوا بعقول الجمهور».