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رياضة

زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انتقد الكابتن زكريا ناصف، سوء تنظيم مؤتمر نبذ التعصب الذي أقيم الثلاثاء الماضي بمشاركة اتحاد كرة القدم، لخروجه بتوصيات غير محددة، موجهًا حديثه للمنظمين: «أوعوا تستخفوا بعقول الجمهور».

وأضاف «ناصف» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، موجهًا حديثه للكابتن مجدي عبدالغني، عضو اتحاد كرة القدم، ورئيس الجمعية المنظمة للمؤتمر: «كتبت تويتة فرحان بفوز الأهلي على بتروجيت بالأربعة، ونظمت تاني يوم مؤتمر لنبذ التعصب.. طب ازاي!»، لافتًا إلى أنه قام بحذف التويتة بعذ ذلك.

وتابع قائلًا: «كرم كردي برضو صرح إنه يتمنى فوز الزمالك بالدوري، يا جماعة متدوخناش، وراجعوا تصرفاتكم وأفعالكم، لأننا بننقل الكلام ده للجمهور، وبلاش تستخفوا بعقول الجمهور».

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