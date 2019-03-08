زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

انتقد الكابتن زكريا ناصف، سوء تنظيم مؤتمر نبذ التعصب الذي أقيم الثلاثاء الماضي بمشاركة اتحاد كرة القدم، لخروجه بتوصيات غير محددة، موجهًا حديثه للمنظمين: «أوعوا تستخفوا بعقول الجمهور».



وأضاف «ناصف» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، موجهًا حديثه للكابتن مجدي عبدالغني، عضو اتحاد كرة القدم، ورئيس الجمعية المنظمة للمؤتمر: «كتبت تويتة فرحان بفوز الأهلي على بتروجيت بالأربعة، ونظمت تاني يوم مؤتمر لنبذ التعصب.. طب ازاي!»، لافتًا إلى أنه قام بحذف التويتة بعذ ذلك.



وتابع قائلًا: «كرم كردي برضو صرح إنه يتمنى فوز الزمالك بالدوري، يا جماعة متدوخناش، وراجعوا تصرفاتكم وأفعالكم، لأننا بننقل الكلام ده للجمهور، وبلاش تستخفوا بعقول الجمهور».



