"ده حتة من الجمال" لـ محمد الشرنوبى تتخطى المليون مشاهدة

حقق المطرب محمد الشرنوبي نسبة مشاهدة كبيرة بأغنية "ده حتة من الخيال"، والتي طرحها ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "الفصول الأربعة".



وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت المليون مشاهدة، وانضمت إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر الموقع الشهير "يوتيوب".



أغنية "ده حتة من الخيال" ‎من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، ويضم ألبوم "الفصول الأربعة" 10 أغنيات متنوعة.