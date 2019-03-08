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محافظات

رئيس أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية تروى تجربة وفاة نجلها فى ندوة .. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
يوسف رجب
روت أمانى ماهر أبوسحلى- رئيس أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية بمصر، تجربة وفاة نجلها منذ 4 أعوام فى خصومة ثأرية كانت تربط عائلتها وعائلة أخرى بمدينة فرشوط، حيث تم استهدافه أثناء ذهابه مع زملائه إلى المدرسة لكن شاء القدر أن يستشهد نجلها ويصاب زملاؤه بطلقات نارية، لكنها بعد فترة من المعاناة انتهت بفضل الله وبدأت الحياة تعود مرة أخرى لمدينة فرشوط التجارية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس القومى للمرأة بنادى الفتيات بقنا، على هامش الفعاليات اليومية التى ينظمها معرض قنا للكتاب، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، والدكتور هيثم الحاج على- رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب واشراف النائب محمود عبدالسلام الضبع"عضو مجلس النواب عن دائرة قنا".

وأضافت أبوسحلى، بأنها عقب وفاة نجلى كان الحزن والصدمه شديده و أصبت بالضغط والسكر، لكننى لم أفكر مثلما يفكر أهالى الصعيد فى الثأر والانتقام بل قررت مع زوجى النائب حمزة أبوسحلى"عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط" الذهاب لأداء مناسك العمرة و اتفقنا على عدم الثأر لنجلنا حرصًا وحفاظًا على أبنائنا، و أملًا فى عودة الهدوء للمدينة التى كانت تجارية و أصابها الركود وقت الثأر.

وأشارت أبوسحلى، إلى أن ابنها توفى قبل أن يكمل 16 عامًا من عمره، لذلك كانت حريصة على أن توقف مسلسل الدماء فذهبت إلى أكثر من سيدة وتمكنت بفضل الله من إقناعهم بالعدول عن قرار الثأر حرصًا على أبنائهم، مضيفًة بأنها تمكنت بمساندة من اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، من تسمية أول مدرسة للغات بمدينة فرشوط باسم نجلها محمد حمزه للغات الرسمية وقبلت فيها 6 أبناء من العائلة التى كانت بيننا وبينهم خصومة.
رئيس أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية تروى تجربة وفاة نجلها فى ندوة .. فيديو
رئيس أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية تروى تجربة وفاة نجلها فى ندوة .. فيديو
رئيس أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية تروى تجربة وفاة نجلها فى ندوة .. فيديو
رئيس أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية تروى تجربة وفاة نجلها فى ندوة .. فيديو

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